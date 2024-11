Thesocialpost.it - Mosca dopo l’elezione di Trump lancia la grande offensiva. Il Cremlino: “Soluzione al conflitto non facile”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Condi Donaldalla presidenza degli Stati Uniti, la Russia hato una nuovain Ucraina, mirata a guadagnare terreno e ottenere un vantaggio strategico in vista delle future negoziazioni.ha promesso di risolvere rapidamente il, e ilintende presentarsi a un eventuale tavolo di trattative in una posizione di forza.Washington invia supporto a KievSecondo il Washington Post, prima dell’insediamento del nuovo presidente, il Pentagono invierà 500 missili intercettori a Kiev, una misura che intende rafforzare le difese ucraine in risposta all’russa. Parallelamente, il neo-presidente ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky, con la partecipazione di Elon Musk, il quale ha confermato che Starlink continuerà a sostenere le comunicazioni ucraine.