Gaeta.it - Montesilvano: in arrivo un monumento dedicato ai donatori di sangue

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, è in fase di realizzazione un nuovoche avrà il compito di onorare idi, un gesto che segna una tappa importante per la comunità locale. Questo progetto, sostenuto con grande determinazione dal Consiglio direttivo dell’Avis, guidato da Roberto Chiavaroli, si avvale anche della collaborazione dell’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Ottavio De Martinis. La scultura, oltre a rappresentare un omaggio ai volontari che dedicano il loro tempo a salvare vite, si inserisce in un contesto culturale e sociale di grande rilievo.La scultura: un simbolo di generositàIl nuovoverrà posizionato in piazza Marconi, un luogo ricco di significato per la città, dove si ricorda il passato e si guarda al futuro.