Formiche.net - Mattarella in Cina dopo la vittoria di Trump. Fardella spiega perché è importante

La visita a Pechino del presidente della Repubblica, Sergio, è la prima di un leader di un Paese del G7l’elezione di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti. “Si tratta di un evento di grande rilevanza, poiché rappresenta un’opportunità per rilanciare i rapporti istituzionali tra i due Paesi,l’ultimo incontro del 2019, un momento particolarmente delicato in cui l’Italia decise di aderire alla Via della Seta”,Enrico, professore associato presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e direttore del progetto ChinaMed, a Formiche.net.Il governo Meloni ha deciso un anno fa di non rinnovare quel memorandum d’intesa. Ci sono state ripercussioni?Certamente, la decisione ha generato qualche malcontento da parte cinese. Tuttavia, le visite di Meloni a luglio e quella attuale dirappresentano un modo elegante per riavviare il dialogo e rafforzare le relazioni, nonostante gli strascichi di quella scelta.