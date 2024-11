Ilfoglio.it - L’infinito momento magico di Magic Johnson

Il suo sorriso arriva sempre prima di lui. Lo vedi da lontano mentre corre verso di te su una delle strade più belle del mondo. Non c’è estate, negli ultimi anni, chenon sia venuto in vacanza in Italia, ancorando il suo yacht a Portofino. È facile incontrarlo mentre fa jogging sulla strada panoramica che porta a Santa Margherita. Sorride anche quando gli chiedi un selfie. Sorride quando si mette in posa con il ristoratore che gli ha appena servito un piatto di pansoti e con la ragazza che ha appena impacchettato la borsa scelta da sua moglie Cookie. Distribuisce sorrisi come una volta distribuiva assist. Anche oggi che è uno degli sportivi più famosi d’America e uno dei proprietari più vincenti.è l’uomo che ha cambiato il basket, battuto l’Aids e collezionato la bellezza di 15 anelli, i simboli della vittoria in un campionato professionistico americano.