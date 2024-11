Ilrestodelcarlino.it - Ligabue incontra il nipote del medico che lo salvò: "Sarei morto se non ci fosse stato tuo nonno"

"Oggi nonqui se non cituo". Brillano gli occhi a Luciano: commozione, gioia, riconoscenza. Un mix di emozioni più forti del boato di San Siro quando partono le note della sua ’Urlando contro il cielo’. L’artista ha conosciuto Gianluca Iarussi,di Bruno Tondelli, ilche 63 anni fa glila vita. Aveva un anno e mezzo il ’Liga’ nel 1961 e non smetteva di piangere. La mamma Rina non sapeva più come fare e lo portò in farmacia. Lì la prima ’sliding door’ della favolosa storia del rocker: sul posto c’era Tondelli, allora 54enne, che capì subito che si trattava di peritonite e fece portare d’urgenza il piccolo Luciano all’ospedale. Che siper un soffio. "Niente paura, ci pensa la vita mi han detto così", recita uno dei versi di un suo brano.