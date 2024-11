Gaeta.it - La giornata nazionale dell’agricoltura: un riconoscimento al settore chiave del Made in Italy

Facebook WhatsAppTwitter La, fissata per il 10 novembre, rappresenta un’importante opportunità per sottolineare il valore delagricolo italiano. Grazie ad una legislazione recente, che include ildell’agricoltore custode del territorio, questa celebrazione nasce con l’intento di valorizzare i professionisti impegnati nella filiera agroalimentare e ambiente. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Lega e dal deputato del partito, BERGESIO, riflette la consapevolezza della centralitàper l’economia italiana e la biodiversità.Importanza dellaQuesta ricorrenza è stata istituita per porre l’accento sull’impatto significativo che ilha non solo sulin, ma anche sulla salvaguardia della biodiversità.