Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale in scooter: lo scontro contro in camion della spazzatura

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 9 novembre 2024 – Tragedia questa mattina, poco dopo le 6, ad Alba Adriatica lungo la statale 16. Il 66enne Renato Capitani ha perso la vita in unmentre era sul suo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dovuto raggiungere un gruppo di amici per andare a caccia, quando si sarebbe scontratoun. Un impatto violento. Il 66enne sarebbe finito sotto il mezzoPoliservice; i vigili del fuoco giunti immediatamente sul posto hanno dovuto sollevarlo per estrarre l’uomo. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Capitani aveva la residenza a San Ginesio, ma era domiciliato e lavorava in Abruzzo, a Tortoreto. Aveva lasciato San Ginesio dopo il terremoto del 2016, avendo casa inagibile. La comunità si stringe alla sua famiglia.