Ilnapolista.it - Il Real Madrid perde anche Militao: lesione del crociato e dei menischi della gamba destra

Brutte notizie per il: nel match contro l’Osasuna (vinto 4-0), Ederha subito ladel legamentoe di entrambi i. Stagione finita per il brasiliano.Il comunicato del club:Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Ederdai Servizi Medici del, gli è stata diagnosticata unacompleta del legamentoanteriore con coinvolgimento di entrambi i. Nei prossimi giorni l’intervento chirurgico.I blancos hanno persoLucas Vasquez e Rodrygo oggi pomeriggio. Si aggiungono ai già infortunati Tchouameni, Carvajal, Courtois e Alaba.Il centrale austriaco rientrerà a gennaio; fino ad allora ci sarà in difesa Raul Asencio, il classe 2003 che ha esordito con la maglia delproprio oggi e ha siglato un assist per Jude Bellingham, autore di uno dei quattro gol.