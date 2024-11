Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo parla con Javier di Shaila: “Hai avuto una botta di cu*o perché…”

Turchi is on fire.Il coreografo, che sembrerebbe in procinto di lasciare la Casa del(per impegni lavorativi come si mormora sul web, ndr), è stato un fiume in piena controGatta.Durante una chiacchierata conMartinez,ha detto la sua sul comportamento della ballerina nei confronti del pallavolista argentino.Il giovane gieffino in un momento di confidenza si è lasciato andare a una constatazione:Ti fa capire quanto magari hai evitato un problema più. Una delle cose che Amanda mi ha detto “vedilo da un altro punto di vista. Tu hai evitato la fossa. Forse è meglio che sia andata così”.A quel puntoè stato piuttosto diretto a riguardo:Ma meglio, molto meglio. Oggi te lo dico pure io. Andiamo avanti, adesso sono due mesi.