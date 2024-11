Gamberorosso.it - “È meglio mangiare carne anziché verdure avvelenate con i pesticidi”. Intervista allo chef Edoardo Tilli

e Klodiana Karafilaj hanno inaugurato Podere Belvedere Tuscany, un bellissimo casolare di campagna immerso tra boschi e olivi in Valdisieve, il 13 ottobre 2018. Sei anni portati alla grande grazie alla continua ricerca di, ex insegnante di yoga votato alla ristorazione tutta orientata sull'uso del fuoco per le cotture, lae la sostenibilità.Come possono coesistere le due cose,e sostenibilità?Mia nonna faceva la pecoraia e laera di estrema qualità, nonché un lusso che ci si concedeva di rado. Oggi non è più così, se ne mangia troppa e troppo spesso da allevamenti intensivi, da Podere Belvedere proponiamo ladi un tempo, sostenibile per l'ambiente e per la salute.Sarebbe sempre.Se ne può fare a meno della? Assolutamente sì, ma l'uomo è onnivoro.