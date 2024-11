Agi.it - Diciottenne ucciso a Napoli, si costituisce un cugino: "Una disgrazia"

AGI - Si è presentato lui stesso alla polizia accompagnato dalla zia. Ha raccontato "della". Lache cercava di ricostruire è l'uccisione delArcangelo Correa, 18 anni, arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita al centro della fronte. Renato Caiafa, 19 anni e fratello di Luigi,da un poliziotto libero dal servizio durante una rapina al Duomo, a, è stato fermato per il reato di omicidio volontario. Si è chiusa cosi' l'indagine lampo della polizia per l'omicidio di Arcangelo, ragazzo incensurato vittima, forse, di un pericoloso gioco. Da quanto appreso, infatti, Renato stava maneggiando una pistola quando p partito un colpo di pistola che ha centrato ilin pieno viso. Morto sul colpo. Correa era con une un amico, in via dei Tribunali.