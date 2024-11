Ilfattoquotidiano.it - Com’è la Striscia di Gaza dopo un anno di guerra: le foto. Dentro Hamad City: cumuli di macerie al posto di negozi di caramelle e giardini

Riesco a fatica a ricordare come vivevano i residenti di, 393 giorni fa. Cammino e non mi rendo conto, sommersa dalla quantità di. Cerco nella memoria le immagini di questo quartiere residenziale in cui una volta ero venuta a trovare un amico, prima della. Mi torna in mente una battuta che gli avevo fatto: “A Khan Younis avete una seconda città che si chiama, da quando siete così prolifici qui al Sud?”.è stata costruita nel 2016 con i fondi donati dall’Emiro del Qatar come compensazione per le famiglie dei martiri e degli orfani palestinesi. Esclusi alcuni edifici che il governo ha voluto regalare a certi gruppi locali, il resto delle case sono state assegnate ai figli dei martiri, che avevano vissuto per anni senza un tetto sulla testa, senza niente da chiamare “casa”.