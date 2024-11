Ilrestodelcarlino.it - Coach Leka spinge i suoi: "Bisogna giocare con fiducia"

Su questo derby pesano anche le eventuali ripercussioni psicologiche dopo la trasferta di Udine, che poteva rappresentare un rilancio e invece nella parte finale del match ha riproposto gli stessi problemi: la mancanza di tenuta fino al 40’ e la schiacciante inferiorità a rimbalzo. Spiro, però, è convinto che più della frustrazione per l’occasione gettata via sul +15 sia importante lache ne può derivare "dalla consapevolezza che quando seguiamo certe linee di gioco possiamo competere coi migliori". "Certo - ammette il- c’è anche l’arrabbiatura per non essere riusciti a concludere il lavoro: il crollo è avvenuto quando mancava veramente poco perché l’ultimo sorpasso Ahmad l’ha segnato a tre minuti e mezzo dal termine. Da lì in poi non abbiamo più fatto canestro. Questa delusione va trasformata in energia per la partita contro Rimini".