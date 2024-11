Cessate il fuoco a Gaza? Il Qatar getta la spugna | Israele e Hamas rifiutano di negoziare seriamente non mediamo più

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ilnon intende più proseguire nel lavoro di mediazione traper tentare di arrivare a un accordo sulil. Lo ha detto oggi una fonte diplomatica di Doha spiegando di aver informato entrambe le parti che «finché ci sarà un rifiuto diun accordo in buona fede» l’opera di mediazione non può più proseguire. Sin dalle prime settimane dopo la strage del 7 ottobre che ha dato inizio alla guerrailera emerso come uno dei principali attori propulsori di negoziati indiretti per la liberazione degli ostaggi e la tregua, ospitando anche regolari incontri con rappresentanti delle due parti belligeranti. A Doha aveva riparato da anni d’altronde parte della dirigenza politica di: a cominciare da quell’Ismail Haniyeh poi ucciso in un attacco attribuito aa Teheran.