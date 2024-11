Calcio femminile Serie A | la Juventus batte il Milan e allunga in classifica

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lavince contro ilper 3-0, con in rete Girelli al 5?, Caruso al 9? e Cantore nel secondo tempo, al 53?. Le bianconere hanno tirato in porta numerose volte, rimanendo in cattedra per tutta la partita. La squadra, già in cima alla, colleziona il dodicesimo risultato utile di fila in campionato e il terzo clean sheet consecutivo, risultato che mancava da tre anni. Per ilè invece il quarto ko e un record negativo: non aveva mai subito due gol nei primi dieci minuti di un match diA.Nel corso della stessa giornata, la Roma vince per 1-0 contro la Fiorentina e sale al terzo posto in. Il gol delle giallorosse arriva dopo appena nove minuti in campo e porta la firma di Greggi. la squadra Viola cerca di rispondere ma fatica a concretizzare, con la Roma che sfiora diverse volte la possibilità di raddoppiare.