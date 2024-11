Ilfattoquotidiano.it - Bocchino a La Confessione di Gomez (Rai3): “Nel ’94 abitavo con Buttafuoco vicino a una prostituta trans, ma citofonavano tutti da noi”

Nel 1994 Italo, ospite a Ladi Peter, in onda stasera alle 20.15 su Rai 3, arriva a Roma come cronista parlamentare del Secolo d’Italia e condivide con Pietrangeloun monolocale seminterrato in viale Vaticano. “Nell’appartamentoal vostro viveva una. Nome d’arte ‘Ruby‘, evocativo rispetto a quello che accadrà molto dopo. Lei ha detto che eravate diventati i suoi receptionist, in che senso?”, ha chiesto il conduttore. Il racconto è tragicomico: “Il problema è che allora le pubblicità per la prostituzione si facevano su Il Messagero e su Il Tempo. – ha spiegato l’ex deputato di An – Quindi c’era un bell’annuncio: AAAmeravigliosa, eccetera, riceve a Viale Vaticano 44, interno sei, mettiamo. Quindi, il cliente leggeva, arrivava a viale Vaticano 44, parcheggiava la macchina, lasciava Il Messaggero in macchina, arrivava lì e non si ricordava l’interno.