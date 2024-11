Basket Serie A 2024 2025 | Reggio Emilia torna a vincere Trento non si ferma più

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

, che nella settima giornata delladibatte Tortona per 86-82. Partita frizzante fin dalle prime battute, con gli uomini di coach Priftis che allungano già nel primo quarto con un parziale importante nella seconda parte di parziale, chiuso con il 2/2 di Gombauld e il +11 (31-20). Tortona accorcia nel secondo quarto, ma in apertura di secondo tempo la Reggiana trova un vantaggio ampio con il gioco da tre di Faye, prima che Baldasso e Denegri riportino i piemontesi a -5 (67-62).Nel quarto quarto, dopo aver di nuovo toccato il -8 con la tripla di Smith, Tortona, trascinata da Vital (top scorer con 22 punti) si porta addirittura in vantaggio (78-80). Le giocate sotto canestro di Faye permettono adi riportarsi avanti con un parziale di 5-0, riuscendo poi ad aggiudicarsi la vittoria dopo due sconfitte di fila.