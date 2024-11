Atalanta doppio stop | lesioni muscolari per Kolasinac e De Ketelaere

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con un’altra assenza pesante in vista della sfida di domenica contro l’Udinese. L’perde infatti, oltre a Sead(infortunatosi mercoledì a Stoccarda), anche Charles De. Per entrambi una lesione al bicipite femorale, ma di entità diversa: primo grado a l muscolo di destra per il difensore bosniaco, a sinistra di basso grado invece per l’attaccante belga. I tempi di recupero dovrebbero essere rispettivamente di tre e e al massimo due settimane.pere DeSportFace.