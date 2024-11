Bergamonews.it - A Calusco d’Adda ore di angoscia per Michael: non si hanno sue notizie da tre giorni

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Un ragazzo di soli 18 anni è scomparso asi è allontanato da casa mercoledì 6 novembre e da allora non sisue: è stata la madre ad annunciarne la scomparsa con un appello alla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.I familiari del giovane stanno vivendo ore diè alto circa 1,70 metri, ha i capelli neri e al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita con cappuccio, tuta nera e scarpe da ginnastica “Jordan” nere con dettagli rossi.Il 18enne vive con la sua famiglia nel Comune dell’Isola bergamasca. Il suo cellulare risulta spento e il ragazzo non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia.Chi avesse informazioni su di lui può chiamare i carabinieri della stazione di