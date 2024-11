Lanazione.it - Viaggio nella scuola 4.0. Il ‘Pesenti’ all’avanguardia con il nuovo laboratorio

L’intelligenza artificiale, uno strumento ma non un sostituto dell’uomo. Si potrebbe sottotitolare così l’intensa mattinata di ieri all’istituto Pesenti di Cascina dedicata all’evento "4.0: Innovation for education", organizzata dalla dirigente Ivana Carmen Katy Savino, dove dopo una prima parte dedicata ad una lezione sulle nuove tecnologie, protagoniste della nostra quotidianità, si è inaugurato ilinformatico, realizzato grazie ai fondi del Pnrr. "Nel nostrodi informatica lavoreranno gli studenti, collegando la tecnologia alle nuove professioni del futuro- ha affermato la dirigente Savino- un ulteriore passo avanti in quello che è un percorso di studi sempre più scelto dai giovani, quello delle scienze applicate". Prima del taglio del nastro, alla presenza dell’assessora alle politiche scolastiche della Regione Toscana Alessandra Nardini, del presidente della Provincia Massimiliano Angori e del vicesindaco di Cascina Cristiano Masi si è svolta una lezione di approfondimento per gli studenti sul ruolo dell’intelligenza artificiale tenuta da Gianluca Cagiano, Ceo e Founder di Apparound, dove si è dimostrato l’importanza di formarsi alle nuove tecnologie, con strumenti adeguati e sempre aggiornati, così come il Pesentisua storia ha sempre curato di fare.