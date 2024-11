Lapresse.it - Usa, la figlia transgender di Musk dopo l’elezione di Trump: “Non vedo il mio futuro qui”

Ladi Elon, Vivian Jenna Wilson, 20 anni, vuole tagliare i ponti con gli Stati Unitila rielezione di Donaldalla Casa Bianca al termine di una campagna elettorale in cui proprioè stato un deciso sostenitore del tycoon. “Ci pensavo da un po’, ma ieri me ne sono accorta. Nonil mionegli Stati Uniti“, ha scritto Wilson su Threads. “Anche se restasse in carica solo per 4 anni, anche se le normative contro le personenon dovessero magicamente essere approvate, le persone che hanno votato volontariamente non se ne andranno da nessuna parte tanto presto”, ha aggiunto. Wilson, che è una dei sei figli cheha avuto dalla sua prima moglie, Justine Wilson, in precedenza aveva accusato il suo famoso padre di essere un genitore assente che non accettava la sua transizione.