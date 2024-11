Quotidiano.net - Unifil, 'Israele ha distrutto le nostre strutture a Naqura'

"Ieri due scavatrici e un bulldozer delle Idf hannoparte di una recinzione e una struttura in cemento in una posizionea Ras. In risposta alla nostra protesta, l'esercito israeliano ha negato che si stesse svolgendo alcuna attività all'interno della posizione. La distruzione deliberata e diretta da parte delle Idf di proprietàchiaramente identificabili è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701". Lo denuncia la missione Onu in Libano in un comunicato. "Ricordiamo nuovamente alle Idf e a tutti gli attori - si legge sul comunicato postato anche su X - il loro obbligo di garantire la sicurezza e la protezione del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare l'inviolabilità dei locali Onu in ogni momento.