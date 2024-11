Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-11-2024 ore 08:10

il dente eletto Donald Trump ha annunciato che la tua responsabile della campagna elettorale Susy Wild ricoprire l'incarico di Capo dello staff della Casa Bianca quando entrerà in carica Susy mi ha raccontato ha aiutato a raggiungere una delle più grandi vittorie politiche nella storia americana adesso da parte integrante delle mie campagne di successo dal 2016 al 2020 ha detto Trump in una dichiarazione rilasciata Susy è dura dirigente innovativa ed è universalmente ammirate rispettata Susy continuerà a lavorare instancabilmente per rendere di nuovo grande dell'America Non muore più che meritato avere i Susy come prima donna capo dello staff nella storia degli Stati Uniti ha detto Trump Non ho dubbi che renderà orgoglioso il nostro paese e cambiamo pagina continuiamo a parlare anche di politica le forze russe Hanno lanciato stanotte un massiccio gioco di Troni sulla regione meridionale Ucraina di testa danneggiando diversi edifici residenziali una scuola nella capitale il bilancio di preferiti e rendono noto le autorità locali citati dai media di Kiev decine di operatori della polizia locale diCapitale in fila davanti l'ospedale per donare il sangue per il loro collega una commovente reazione del corpo intero che ha voluto mostra il segnale fare qualcosa per il grave incidente che ha danneggiato per sempre la vita di un giovanissimo collega entrato da soli due mesi nel corpo Erano in tre e stavano effettuando i rilievi di un incidente quando un'auto velocità è piombata su di loro e li ha travolti l'impatto è stato fortissimo e la macchina Dopo aver investito i tre agenti della polizia locale è finita anche contro il loro veicolo al volante un carabiniere libero dal servizio risultato positivo all'alcol test con un tasto di 4 volte in più alto rispetto al limite consentito dalla legge ad avere la peggio è stato questo giovane vigile entrato da pochi mesi nel corpo della polizia locale diaperto sangue e per salvargli la vita I medici hanno dovuto amputare di una gamba trasportata in ospedale anche le due colleghe che erano con lui di 54 e 55 anni una è stata sottoposta a un intervento alla gamba forti disagi oggi per lo sciopero del trasporto pubblico locale iniziato questa mattina alle 5:30 che annuncia l'ennesimo turno caldo programmato dalle sigle sindacali particolare il personale addetto alle corte di bus metro o tram potrebbe incrociare le braccia per 24 ore non sono previste fasce di garanzia cosa che non accadeva dal 2005 non rischio invece il trasporto ferroviario i dipendenti di Trenitalia Italo e Trenord non si uniranno alla protetta il bagno di folla per il campione di Tennis di Torino piazza Carlo Alberto nel capoluogo piemontese una sfilata di Maestri del grande tennis sul tappeto che prende il colore del campo di gioco Iene Pino è stato il più acclamato