Ilfattoquotidiano.it - Trump al potere senza “contrappesi”: più una minaccia che una promessa di pace

E’ ritornato, come ormai era abbastanza prevedibile a ridosso del voto, più incattivito, più motivato – o la Casa Bianca o il tribunale -, più agguerrito nel denunciare preventivamente falsi brogli prima della chiusura delle urne, supportato da allarmi bomba fasulli generati secondo l’Fbi da “domini digitali russi” (e questa non è una news).La formidabile macchina del caos e della manipolazione capillare dicorroborata dalla genialità tecnologica di Elon Musk oliata e perfezionata nella campagna elettorale più aggressiva di sempre era pronta a dispiegare i suoi effetti per la notte annunciata come “infinita” e per il duello “all’ultimo voto” che non c’è stato. Perché quella di, che probabilmente non aveva previsto nemmeno lui, è stata una vittoria schiacciante e non solo per lo scarto nettissimo in fatto di delegati, 291 a lui e 223 per la Harris, ma per le dimensioni inimmaginabili del voto popolare: 5 milioni di voti più della sua avversaria.