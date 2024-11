Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 17:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nella città diin corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale ripercussioni per i servizi Atac e Cotral individuati comunque alcuni servizi essenziali garantiti con le fasce di garanzia la prossima quella pomeridiana è dalle 17:20 proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per la tangenziale est almeno fino al 13 dicembre da martedì 5 a venerdì 29 novembre chiuse allale rampe di entrata ed uscita della tangenziale stessa da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti 5:37 del mattino lavori notturni sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino dalle 21 alle 6 e attenzione per la chiusura delle bivio per la 12Civitavecchia in direzione di quest’ultima Provenendo da Fiumicino per misure di sicurezza siamo ora sulla strada statale 8 via del Mare transito con riduzione di carreggiata tra Vitinia e via della Magliana versoal momento non si conosce la data della completa riapertura del tratto maggiori dettagli su