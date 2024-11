Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, Anna Acciardi vede un ex tentatore? Spunta l’indiscrezione

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

e Alfred Ekhator sono stati una delle coppie protagoniste dell’edizione autunnale di. Alfred, nel corso della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, ha avuto un avvicinamento con la tentatrice Sofia Costantini. I due, al falò finale, sono usciti separati ma sembra da un’indiscrezione chestarebbe voltando pagina con un excon un exDopo il falò finale ae l’ex fidanzato Alfred Ekhator si sono detti addio definitivamente. I due si sono poi rivisti a Uomini e Donne per un confronto, in cui era presente anche la tentatrice Sofia Costantini. Alfred ha concluso il rapporto anche con Sofia, affermando di voler rimanere solo al momento. Intanto, nel programma pomeridiano di Maria De Filippi,aveva confessato di esser rimasta ferita da comportamento dell’ex fidanzato con la single Sofia e ha sottolineato durante la trasmissione di non esser intenzionata a tornare con Alfred.