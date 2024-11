Notizie.com - Scadenza Agenzia Entrate: restano 2 mesi di tempo, riguarda anche te

Uno dei bonus attualmente in vigore, secondo quanto disposto nella Legge di Bilancio 2025, non verrà prorogato: scadrà a fine anno.Sono diverse le novità che la Legge di Bilancio si prepara ad introdurre. Nella Manovra, il cui testo è al vaglio del Parlamento dopo l’ok del Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di disporre modifiche per alcuni bonus legati alla ristrutturazione degli immobili.dite (Foto da Ansa) – Notizie.comUno di questi bonus, invece, non è stato prorogato e, dunque, a meno di clamorose sorprese prima dell’approvazione della Legge di Bilancio, scadrà alla fine dell’anno in corso. Chi vuole usufruire dell’agevolazione dovrà, per questo motivo, affrettarsi, ci saràentro il 31 dicembre 2024. Capiamo di quale bonus si tratta e come fare richiesta.