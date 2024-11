Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 8 novembre 2024

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Speciale dedicata alle Elezioni Presidenziali degli Stati Uniti, per raccontare come di consueto senza filtri uno dei momenti più attesi e discussipolitica internazionale. Diego Bianchi – in viaggio a Washington – ha seguito dal vivo nel suo reportage le ultime orecampagna elettorale e i risultati che hanno decretato la vittoria di Donald Trump, diventato il 47esimo presidente.