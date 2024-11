Ilrestodelcarlino.it - Pratiche di risarcimento dei danni: "Tempi più veloci che in passato, ma ci sono ancora ostacoli tecnici"

C’è un grande interesse attorno ai risarcimenti per icausati dall’alluvione del maggio 2023. Non c’è riunione che non raccolga parecchie decine di persone che hanno subito, e ognuna ha una storia diversa dalle altre. È stato così anche per la ‘Plenaria’ organizzata nella sala Hubo di via Cavalcavia dallo Studio tecnico d’ingegneria DRN di Cesena. Riccardo Neri, giovane ingegnere che lavora insieme al padre, ha acquisito una notevole esperienza nelledideicausati dai terremoti dell’Aquila, del centro Italia e del Modenese. In particolare di quest’ultimo perché è stata utilizzata la piattaforma informatica Sfinge per la raccolta delle domande di. Lo studio DRN sta lavorando attorno a più di 50, ne ha già presentate dieci, otto delle qualistate approvate per un totale di 575.