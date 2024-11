Gaeta.it - Pompei, nuovo limite di ingressi: 20mila visitatori al giorno dal 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dalla metà di, il sito archeologico dicambierà le sue regole di accesso, stabilendo un massimo dial. Questa decisione è stata presa in seguito all’aumento esponenziale dei flussi turistici registrati durante la scorsa estate, che ha visto oltre 4 milioni die picchi di 36milain alcuni weekend gratuiti. L’iniziativa mira a tutelare non solo la sicurezza delle persone in caso di emergenze, ma anche a proteggere il patrimonio archeologico, prezioso e vulnerabile.Nuove modalità di accesso ed esperienza per iA partire dal 15, i turisti che desiderano visitaredovranno prenotare il proprio ingresso. Ogni biglietto avrà un nome specifico, per garantire tracciabilità e uso corretto.