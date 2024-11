Perché lei così triste? Maria e Pietro i dubbi sugli sposi scomparsi dopo l’intervista a Chi l’ha visto

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

giorni di misteriosa assenza,Zaccaria eMontanino, la coppia di neo-di Cesa, in provincia di Caserta, sono tornati a casa. I due, un’addetta alle pulizie e un vigilante, si erano sposati il 25 ottobre e avevano lasciato i figli piccoli dai nonni paterni a Frattamaggiore, allontanandosi senza preavviso e destando preoccupazione tra parenti e amici. Una telecamera li ha immortalati mentre si allontanavano in abiti sportivi, presumibilmente diretti verso la stazione. In un’intervista a Chi?,ha raccontato la loro versione dei fatti: “Io non sapevo assolutamente niente, avevamo appuntamento per andare a vedere una casa”.spiega comel’abbia convinta a fare una pausa, dicendole: “Vogliamo stare 2-3 giorni fuori?”. “Abbiamo fatto un matrimonio organizzato in pochissimo tempo, lei era, non avevamo fatto il viaggio di nozze, e quando siamo usciti ho pensato di portarla a fare un giro”.