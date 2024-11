Ilgiorno.it - Passa quasi due anni in carcere, ma era innocente: sarà risarcito con quasi 160mila euro

Milano, 8 novembre 2024 – Hato 669 giorni in, un anno e dieci mesi. Ma era. E così un egiziano di 24riceverà un risarcimento per "ingiusta detenzione" da oltre 157mila. Il ragazzo, assieme ad alcuni connazionali, avevatodueincon l'accusa di sequestro di persona e altri reati, dopo essere stato arrestato nel maggio del 2021, e che poi era stato assolto con formula piena nel marzo dello scorso anno. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Corte d'Appello di Milano (giudici Tallarida-Criscione-Ravera), accogliendo l'istanza dei suoi legali, gli avvocati Marco Romagnoli e Debora Piazza. Sentenzata in giudicato. Mentre sono pendenti, intanto, anche le richieste di risarcimenti, sempre per ingiusta detenzione per circa due, di altri quattro egiziani assolti.