Only Murders in the Building – la recensione senza spoiler della quarta stagione

Ladiin the, fortunata serie televisiva di Disney Plus, è giunta al termine. L’iconico trio, composto da Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez), si ritrova ancora una volta a smascherare un nuovo assassino, tra gag esilaranti, indizi nascosti e inaspettati colpi di scena. Dopo il finale clou con cui termina il terzo capitolo, i tre dovranno nuovamente indagare per saperne di più. Approfondiamo insieme questain the4 – laIn questo capitolo, Charles, Oliver e Mabel cercano di scoprire l’identità dell’assassino di Sazz, fedele amica e controfigura di Charles, trovatavita nel suo appartamento alla fineterza.Mentre i tre sono impegnati nelle riprese di un film tratto dal loro celebre podcast, emergono dettagli inquietanti sull’omicidio, portando sospetti non solo sui membritroupe ma anche su alcuni ambigui inquilini dell’Arconia, che vivono proprio di fronte all’appartamento di Charles.