Gaeta.it - Nuovo sistema satellitare europeo: l’Unione punta su IRIS² per una connettività sicura

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 31 ottobre, la Commissione Europea ha comunicato l’assegnazione del contratto di concessione al consorzio SpaceRise, il quale si occuperà dello sviluppo e della gestione deldidel, denominato. Questo progetto è atteso con grande interesse, e l’appalto è già entrato nella fase finale, con la firma del contratto di concessione prevista entro fine 2024.La composizione del consorzio SpaceriseIl consorzio SpaceRise è formato da tre importanti attori del settore delle reti satellitari europee: SES SA, EUTELSAT SA e HISPASAT SA. Questo raggruppamento si avvale anche di un ampio team di subappaltatori, ognuno portando competenze specifiche nel campo delle telecomunicazioni satellitari. Tra queste aziende si trovano nomi di spicco come Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdestat e Thales Six.