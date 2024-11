Morte sul posto di lavoro in pieno centro indagate cinque persone

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

L’ennesimasuldi, verificatasi martedì 5 novembre scorso neldi Lecce, ha portato ad un’indagine ed ora ad una svolta. I fatti riguardano l’incidente in cui ha perso la vita, impegnato in un cantiere, l’ingegnere Antonio Greco, 72enne originario ad Aradeo, ma residente a Lecce. La pm Maria Vallefuoco ha iscritto nel registro degli indagaticon l’accusa di omicidio colposo. Tra questi figurano il titolare della ditta appaltatrice “Fenice Costruzioni”, che gestiva i lavori del complesso residenziale “Giardini Mazzini” a Lecce, lì dove si è verificata la tragedia, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, oltre al titolare e all’addetto alla sicurezza della ditta subappaltatrice per cui l’ingegnere stava lavorando.suldia Lecce, da chiarire ancora alcuni dettagliGreco, lì presente per un sopralluogo, era salito al primo piano per effettuare delle misurazioni alle finestre ed improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dall’impalcatura che era stata piazzata nella parte retrostante del complesso.