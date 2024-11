Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima: da lunedì chiuso al traffico un tratto di viale Matteotti

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 8 novembre 2024 - A, per consentire le operazioni di ripristino della pavimentazione stradale in lastre di pietra, daprossimo (11 novembre)verràalveicolare nelcompreso tra la Rotonda Primo Maggio eRomagna. L'intervento consiste nella sostituzione e nella stabilizzazione di quelle parti che negli anni, con il continuo transito dei mezzi, hanno registrato un deterioramento. I lavori avranno una durata di circa due settimane, prevedendo la riapertura della strada ed il ripristino della circolazione stradale per il weekend del 23-24 novembre, in modo da accogliere nel migliore dei modi i turisti nel centro della località balnerare. In questo periodo sarà comunque sempre garantito il passaggio pedonale, per consentire di raggiungere le attività commerciali presenti nelinteressato dagli interventi nonché l'accesso ai mezzi da sud fino altto Ortigara per i residenti e per chi effettua carico e scarico merci per le attività commerciali.