Milano-Cortina, inizia la rincorsa. Marchetti in Corea, poi in Cina

Ventisei anni, un sito internet che racconta le sue avventure agonistiche e i suoi obiettivi. E una vita a testa in giù. Senza paura. E’ la storia di Giovanni, nato a Bologna il 16 marzo 1998, che sogna di essere uno degli azzurri che prenderanno parte ai Giochi invernali di2026. Giovanni è stato per anni uno dei punti di forza della Virtus atletica. In quindici anni di attività ha messo insieme titoli italiani e medaglie tra under 23 e assoluti. Poi ha scoperto lo skeleton, o meglio di avere un’ottima predisposizione per questa sorta di slittino con il quale si scende a grande velocità, in posizione prona, con la testa davanti e i piedi dietro. La slitta dello skeleton è più sottile e più pesante di quella dello slittino, ma consente al guidatore un migliore controllo, rendendolo così maggiormente sicuro il mezzo.