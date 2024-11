Lanazione.it - Merendopoli, scoppia la polemica per il gioco da tavolo sul Mostro di Firenze: “Una trovata deplorevole”

, 8 novembre 2024 – Èper un nuovodain vendita sul web. Si chiamaed è una sorta di Monopoly ma a temadivenduto per ora sulla omonima pagina Instagram. L’iniziativa goliardica – scrive l’Adnkronos – sta riscuotendo un certo successo tra i cultori del caso di cronaca che ha sconvolto la Toscana e l’Italia dal 1968 al 1985. Ma per Vieri Adriani, avvocato di parte civile per i parenti di Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili - la coppia francese uccisa nel settembre 1985 a Scopeti e ultime vittime del– si tratta di una “” "Siamo caduti veramente in basso – commenta il legale –. Sono morte persone in circostanze orrende, giovani che avevano tutta la vita davanti a sé. Creare undasulè come fare unsulla strage di Bologna: si tratta di una vera e propria strage che ha visto morire 16 persone.