Ilgiorno.it - Legge di bilancio, taglio di 7 milioni per la metropolitana: a rischio la fermata Restellone?

Sesto San Giovanni (Milano), 8 novembre 2024 – Tagli per 7di euro ai finanziamenti per la realizzazione dei prolungamenti della. È quanto sidalladi2025. In particolare, nel triennio 2025-2027 verrebbero definanziati 2di euro il prossimo anno, altri 2nel 2026 e 3nel 2027. “Mancano ancora all’appello le risorse per prolungare la linea 5 a Monza. E, intanto, Sesto San Giovanni in questo modo perderebbe lamentre Cinisello Balsamo non vedrà mai realizzarsi l’interscambio con la linea 5 Bettola-Monza”, tuonano i segretari cittadini di Avs Gaetanio Petronio e Giovanni Urro. Ai lavori della galleria sono già conclusi da oltre un anno. Inoltre, nel quartiere sta per nascere un nuovo comprensorio residenziale di 14mila metri quadrati nell’area ex Enichem.