Ilfattoquotidiano.it - Le prime vittime della vittoria di Trump: l’Ucraina, l’Europa e la questione palestinese

di Claudia De MartinoLa mattina del 6 novembre, improvvisamente, il mondo si è svegliato in un’altra epoca, contrassegnata da alta imprevedibilità, maggiore autarchia, crescente autoritarismo, forte instabilità nelle relazioni internazionali e illecita concorrenza in economia. A volte i cambiamenti sono lenti e graduali a germinare, altre sono istantanei e parzialmente decifrabili come quello avvenuto a seguito delle elezioni presidenziali americane. In ogni caso, qualsiasi siano le lenti attraverso cui leggere il futuro, la quarantasettesima Presidenza Usa segna il ritorno di Donald, nonostante i suoi numerosi processi penali in corso o e l’assalto alla democrazia a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, e l’inizio di una nuova era saldamente a maggioranza repubblicana con il probabile controllo del Congresso, tale da schermare completamente la nuova Amministrazione al potere e conferirle i numeri per operare una virata totale in politica estera.