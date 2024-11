Liberoquotidiano.it - "Lavoratori purgati con l'olio di ricino": Schlein insulta Meloni, il punto di non ritorno

Il governo difende i "diritti sindacali" molto meglio della "sinistra al caviale". Così la presidente del Consiglio Giorgiarisponde, a margine del Consiglio Europeo informale allo stadio Puskas di Budapest, alla segretaria del Pd Elly, che ieri aveva accusato la premier di "schernire" i diritti sindacali, per una battuta che aveva fatto in precedenza. Ieri, dice, "ha detto che io svilisco i diritti sindacali perché, a una trasmissione radiofonica leggera, ho risposto a un sms in modo leggero, dicendo che non mi sentivo bene, ma ero comunque a fare il mio lavoro perché, come voi capite benissimo, qui non c'è nessuno che mi possa sostituire. Chiaramente citavo il tema dei diritti sindacali. Mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica, su una cosa completamente inutile".