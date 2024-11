Iltempo.it - “L'anno più difficile della mia vita”. William si confessa dopo un 2024 da incubo

Il principeha descritto l'trascorso, in cui sua moglie Kate e suo padre Re Carlo III hcombattuto contro il cancro, come «brutale» e probabilmente il «più duro»sua. L'erede al trono britannico ha parlato ai giornalisti al termine di una visita di quattro giorni in Sudafrica per la sua iniziativa Earthshot Prize. «Sinceramente, è stato terribile. È stato probabilmente l'più duromia. Quindi, cercare di superare tutto il resto e tenere tutto sotto controllo è stato davvero», ha detto. Lo scorso febbraio Buckingham Palace ha annunciato la diagnosi di un cancro a Re Carlo III, 75 anni, e il mese successivo a Kate Middleton, principessa del Galles, 42 anni. Da allora, sia Carlo che Kate sono tornati in modo limitato agli impegni pubblici.