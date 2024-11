Ilnapolista.it - Juventus, pareggiare il bilancio sarà l’unica cosa che conta. È finita un’epoca, i tifosi lo accettino

ilche. È, iloAlla, si è entrati in piena normalizzazione. Lo scrive perfettamente Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport. Che parte dalla perdita di 200 milioni in.La perdita sfiora i 200 milioni anche a causa di una stagione senza coppe oltre che di eventi non ricorrenti come la buonuscita di Allegri, il lodo Ronaldo e le svalutazioni di Chiesa e Pogba.Lo squilibrio costi-ricavi resta tuttavia pesante e il ritorno in Europa, riconquistata grazie ai risultati della scorsa stagione, non basta da solo a riequilibrare i conti della Juve che avrebbe chiuso in perdita anche senza la squalifica. L’obiettivo sembra finalmente condiviso ponendo una svolta culturale: “che” nonvincere mai conti.