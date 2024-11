Agi.it - Israele ai tifosi del Maccabi, "non andate a Bologna"

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha esortato gli israeliani a non assistere alla partita di stasera delTel Aviv adopo l'attacco di ieri sera aiad Amsterdam. Lo riferisce Times of Israel. Il Consiglio ha affermato che continuano le chiamate online per danneggiare israeliani ed ebrei, scatenando il timore di attacchi imitatori. Oltre a evitare la partita di stasera, il Consiglio per la sicurezza afferma che gli israeliani dovrebbero evitare il più possibile di indossare simboli ebraici identificativi.