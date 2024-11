Gaeta.it - Interventi di ripristino stradale a Napoli: lavori in corso in via Domenico Fontana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, operai dellaServizi sono stati mobilitati per riparare il mantoin via, a seguito di un improvviso sprofondamento avvenuto il giorno precedente. Il punto critico si trova nei pressi di via Giulio Palermo. Gli addetti aistanno attualmente eseguendo inecessari per assicurare che la strada sia di nuovo sicura e percorribile. Le verifiche effettuate hanno confermato l’assenza di perdite idriche nella zona, permettendo così di procedere senza ulteriori complicazioni.Stato deiinLe operazioni dihanno avuto inizio attraverso il riempimento dell’area compromessa. La fase attuale prevede l’uso di materiali specifici per garantire la stabilità del terreno e prevenire futuri problemi simili.