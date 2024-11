Napolipiu.com - Inter-Napoli, Conte: “Basta parlare solo di Lukaku, conta la squadra”

Il tecnico delviene in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la sua exAntonioha parlato in conferenza stampa al Training Center di Castel Volturno alla vigilia di. Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti, concentrandosi in particolare sul temae sull’importanza del collettivo.“Ogni santa conferenza, sia pre che post partita, c’è sempre la domanda su“, ha esorditovisibilmente infastidito. “Diventa un po’. non dico fastidioso, ma almeno parliamo di tutta lae non di un singolo”.L’importanza del collettivoIl mister delha poi sottolineato con forza il concetto di: “La crescita didipende dalla, nonda lui. Il singolo non è mai così determinante per spostare dei valori, laè alla base di tutto ed il connubio di tante cose ci porta ad essere unaforte“.