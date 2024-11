Metropolitanmagazine.it - Incendio in centro a Milano: la colonna di fumo in zona Duomo

Unè scoppiato nelstorico di, nelle prime ore del pomeriggio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stata un’automobile custodita in un parcheggio sotterraneo inSan Babila. Le fiamme e ilhanno raggiunto la superfice, per poi invadere Corso Vittorio Emanuele II, all’incrocio con via Beccaria. Una griglia di ventilazione che affaccia sulla strada ha permesso alladi vapore nero di lambire il.©Notizie.comL’allarme è stato lanciato poco dopo le 15:00. Le squadre dei vigili del fuoco son all’opera con il supporto di otto mezzi, partiti dal Comando di via Messina, per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo. Si sta tentando di ricostruire la causa dell’incidente, per poi ripristinare l’ordine pubblico.