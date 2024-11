Ilgiorno.it - Il quartiere e gli odori misteriosi. Arrivano i “detective delle puzze“

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Cacciatori di. Residenti che si offrano volontari per monitorare glimolesti in uno dei quartieri a ridosso del centro storico, dove già più volte è stato lamentato un problema di emissioni maleodoranti. Li sta cercando il Comune, che insieme ad Arpa ha deciso di promuovere una campagna d’indagine per rilevare glimolesti attorno a via Dante (nella foto). Obiettivo dichiarato, "accertarne l’effettiva sussistenza e il livello di disagio olfattivo". L’Amministrazione cerca quindi volontari pronti a vestire i pannisentinelle, con il compito di registrare e segnalare i disturbi olfattivi percepiti in quella fetta di città. All’iniziativa possono aderire i residenti della zona coinvolta dall’indagine: chi lo farà dovrà monitorare gli eventualimolesti, registrando i dati, in modo anonimo, sulla piattaforma MOlf, ossia Molestie Olfattive, sviluppata da Arpa Lombardia, indicando il luogo, il giorno, l’ora di inizio e fine, la durata, il tipo e l’intensità dell’odore percepito.