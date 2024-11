Metropolitanmagazine.it - Il dolore di Donatella Milani: “Non so chi è mio padre, ho provato a cercarlo ma nulla”

è l’ospite del giorno da Caterina Balivo. L’artista, rilanciatasi con la prima edizione di “Ora o mai più”, esperienza purtroppo finita dopo una sola puntata per il suo ritiro proprio a causa della morte della madre, ha parlato del rapporto mai esistito con suo, che non ha mai realmente conosciuto, non ha mai saputo chi fosse. Un racconto drammatico condito da una ulteriore triste dettaglio, quello di aver perso un secondotroppo presto.“E io non ho mai saputo chi fosse mio”. Questo raccontaalla conduttrice di “Vieni da me”. Come mai? La madre aveva avuto un rapporto occasionale con quest’uomo, lui poi è sparito nelnon ha mai saputo chi realmente fosse. “Si, davvero non so chi sia mio. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest’uomo, uno di quelli fugaci, e poi lui se n’è andato.