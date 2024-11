I soldati nordcoreani in Russia scoprono Internet e soprattutto la pornografia online | Non riescono a farne a meno!

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Kim Jong-un ha messo a disposizione del suo amico Putin, con il quale ha stretto un accordo militare, circa 12.000 militari, molti dei quali sono stati dislocati nella regione russa di Kursk, che lasta cercando di riprendersi dopo l’invasione dell’Ucraina di inizio agosto. Ebbene al fronte idi Kim Jong-un avrebbero fatto una sorpresa molto gradita: l’accesso illimitato ae,, ai siti hard che sono praticamente inaccessibili nella blindatissima Corea del Nord.“Isi stanno abbuffando di!”L’indiscrezione è stata lanciata da Gideon Rachman, capo analisti del Financial Times, che ha detto di aver saputo da fonti certe che iguardano per ore intere i video pornografici sui siti per adulti.